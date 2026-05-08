$74.388.55

В России взлетели продажи одного класса машин

Lenta.ru

Пока в России снижаются продажи новых пикапов (на 20 процентов в первом квартале), сегмент этого же класса машин, но с пробегом, демонстрирует рост. С января по март 2026 года россияне приобрели 9349 подержанных пикапов, что на 21,6 процента больше, чем в первом квартале 2025 года, сообщает «Автостат».

В России взлетели продажи одного класса машин
© Лента.Ru

Среди марок лидерство удерживает японская Toyota. За три месяца было реализовано 2087 пикапов марки (22 процента от общего объема). Следом идет еще один японский бренд — Mitsubishi, чей результат за квартал составил 1587 машин (17 процентов). Замыкает тройку отечественный УАЗ с показателем 1118 единиц (12 процентов). На эти три марки приходится 51 процент вторичного сегмента пикапов.

Безусловным лидером в модельном рейтинге остается Toyota Hilux, который выбрали 1822 покупателя. Второе и третье место досталось Mitsubishi L200 (1585 единиц) и УАЗ «Пикап» (1118).

Ранее стало известно, что в России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин. Стоимость восстановительных работ для автомобилей Lada и Porsche в рамках ОСАГО оказалась одинаковой. По данным Российского союза автостраховщиков, час работ по ремонту российской бюджетной модели и немецкой премиальной машины обойдется в Москве в 900 рублей.