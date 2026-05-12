«За рулем» рассказал, почему «двухэтажный» МАЗ-Э6303 так и не стал серийным.

Конец 1980-х для Минского автозавода был временем смелых экспериментов – в частности, в области компоновки кабин для тягачей.

Одним из результатов этих экспериментов стал МАЗ-Э6303 с колесной формулой 6х4 и двигателем ЯМЗ-238Д, развивавшим 330 л.с. Главной особенностью прототипа стала двухэтажная кабина – с дополнительным спальным модулем. Его расположили фактически в обтекателе на крыше, придав ему замкнутую форму, снабдив окнами и разместив внутри место для отдыха второго водителя.

Увы, задумка не была реализована. Точные причины неизвестны, но среди таковых вполне можно предположить: сложности с организацией микроклимата на «втором этаже», вопросы безопасности и дороговизна освоения в серийном производстве. Тем более что уже существовал МАЗ-6422, у которого была модификация кабины с традиционными двумя «спальниками» позади кресел. А жаль!