Эксперты назвали самые дешевые новые кроссоверы на рынке США

На американском рынке можно найти немало доступных новых кроссоверов — стоимость некоторых из них стартует от 20 с половиной тысяч долларов. Самым дешёвым в рейтинге оказался Hyundai Venue, цена которого начинается от $20 550. Этот автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем на 121 л.с. и включает систему предотвращения фронтальных столкновений, а также поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

Замыкает список самых недорогих моделей Chevrolet Trax (от $21 700) с 1,2-литровым турбомотором (137 л.с.) и шестиступенчатой коробкой передач, что делает его удобным для города. Nissan Kicks предлагается по цене от $22 730 и комплектуется двухлитровым двигателем (141 л.с.) в паре с вариатором, оснащён 7-дюймовым цифровым щитком и системой голосового распознавания. В этот список входит ещё несколько моделей от разных брендов, среди которых, например, Buick Envista за $24 700 — этот кроссовер имеет трёхцилиндровый двигатель (137 л.с.) и оснащён автоматическим включением дальнего света. Mitsubishi Outlander Sport стоит от $24 995 и выделяется 2,4-литровым мотором (168 л.с.), автоматическим климат-контролем и системой удержания полосы.

Toyota Corolla Cross с ценником от $25 035 оснащается атмосферным двигателем (2,0 л, 169 л.с.) и камерой заднего вида, а также комплексом Toyota Safety Sense, включающим автоторможение. Hyundai Kona за $25 500 получила 2,0-литровый двигатель (147 л.с.), поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также укомплектована стабилизатором траектории. Volkswagen Taos стоимостью от $26 500 оснащён 1,5-литровым турбомотором (174 л.с.), системой «старт-стоп» и цифровой приборной панелью, что делает его экономичным.

Honda HR-V в том же ценовом сегменте ($26 500) имеет 2,0-литровый двигатель (158 л.с.), систему контроля скорости на спуске, беспроводную зарядку и адаптивный круиз-контроль. Замыкает список Subaru Crosstrek от $26 995 с атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра (180 л.с.), бесключевым доступом и удалённым запуском.