Суперспорт как он есть: английский Morgan стал еще быстрее

Представлен Morgan Supersport 400 — самый мощный и дорогой в истории бренда.

© За рулем

Классический британский автобренд Morgan представил топ-версию модели Supersport, появившейся всего около года назад.

Morgan Supersport 400 имеет под капотом ту же 3-литровую турбо-«шестерку» BMW в паре с 8-ступенчатой АКП, что и базовая версия, но отдача поднята с 335 до 402 л.с.

Кроме того, «четырехсотый» получил особый спортивный выхлоп, а также пакет Dynamic Handling Pack, который обычному Supersport доступен в качестве опции. Сюда входят рычаги подвески с измененной геометрией и регулируемые амортизаторы, а за доплату – и дифференциал повышенного трения.

Внешне Supersport 400 можно отличить по вентиляционным прорезям в верхней части передних крыльев, а также по особым 19-дюймовым дисками Sportlite, в стандарте окрашенных в серебристый, а в качестве опции доступные в «темной бронзе».

Интерьер – классический Morgan: кожа и темное дерево – плюс новые варианты отделки из алькантары. Стандартный трансмиссионный селектор BMW можно заменить на алюминиевый набалдашник в ретростиле... Цена? Что ж, сейчас базовый Morgan Supersport в Великобритании стоит 102 000 фунтов стерлингов, а объявленный прайс Supersport 400 – от 112 965 фунтов стерлингов, то есть около 11,5 млн рублей. Заказы уже принимают.