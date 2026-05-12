Россия и Белоруссия создают умные грузовики на водороде

Ростех и БЕЛАЗ разрабатывают беспилотные водородные карьерные самосвалы.

© За рулем

Ростех вместе с белорусским заводом БЕЛАЗ учредили в Москве новую компанию – «Роблекс».

Она займется выпуском карьерных самосвалов, которые ездят без водителей и работают на водороде. Такая техника снизит расход топлива на треть и полностью исключит выбросы углекислого газа.

Первый самосвал-робот способен перевезти 130 тонн породы. Он видит дорогу благодаря камерам и лидарам, а управляется удаленно – диспетчером. Грузовик может трудиться круглые сутки без перерывов, что уменьшает износ шин и простои. Второй аппарат на водороде рассчитан на 220 тонн. У него гибридный двигатель: топливные элементы плюс литиевые батареи. По затратам он выгоднее дизельных машин на 30–50%.

Как объяснили в Ростехе, главная цель – дать российской горной отрасли экологичные и умные машины. Они повышают безопасность и сокращают углеродный след. Новому СП передали исключительные права на продажу такой техники в России. Это закрывает разрыв между производителем из Белоруссии и заказчиками в РФ, а также создает единую платформу для ИИ, телеметрии и водородных решений.

В этом году на реальных карьерах начнутся испытания. Несколько российских добывающих компаний уже подписали предварительные договоры о сотрудничестве.

Таким образом в «Роблекс» соединили промышленный опыт БЕЛАЗа, цифровые навыки разработчиков и инвестиции Ростеха. Получился оператор, который создает самосвалы будущего – без водителей и с минимумом выбросов.