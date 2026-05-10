За «радийку» на базе внедорожника ГАЗ-69 продают за 15 млн рублей. В Самаре оказалась выставлена на продажу командно-штабная машина на базе внедорожника ГАЗ-69Э 1963 года — такие автомобили из-за наличия спецоборудования связи — коротковолновой радиостанции Р-104М «Кедр» — военные называли «радийками». К вездеходу также прилагается прицеп ГАЗ-704−1-АП-05 1971 года. Общая стоимость сцепки составляет 14,7 млн рублей.

© Motor.ru

«Радийка» вoccтaнaвливaлаcь по тeхническoй дoкумeнтaции от завoда изготовитeля и Министерства обороны СССР, уточняет продавец, на объявление которого обратил внимание журнал Motor.

Главная ценность машины — коротковолновая радиостанция Р-104М «Кедр», выпущенная Красноярским заводом телевизоров (цех № 7). Два основных блока «Кедра» весят около 20 кг каждый. касается

Что касается ГАЗ-69, то разработку лёгкого выносливого внедорожника под условным обозначением «Труженик» начали сразу после войны. Конструктивно машина получилась традиционной.

Автомобиль более чем на половину созданный из узлов и агрегатов других «газонов», считается проходимым, ремонтопригодным и простым в экплуатации.