В США беспилотные такси научились жаловаться на дефекты дорожного полотна.

Автомобили беспилотного такси Waymo начали отслеживать дефекты дорожного покрытия в нескольких городах США.

Это стало возможным благодаря коллаборации с Waze – сервисом, который поставляет навигационные данные и инофрмацию о дорожном движении.

Оба бренда принадлежат гиганту Google — Alphabet, и взаимодействие его с властями мегаполисов может в ближайшем будущем поменять представление о ремонте дорог. Суть в том, что установленные на машинах камеры теперь автоматически распознают ямы и выбоины – и передают информацию дорожным службам.

До сих пор в Штатах эти данные могли поступать лишь двумя способами – через звонки от обычных водителей в службу 311 и посредством плановых проверок от самих дорожников.