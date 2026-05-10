Опубликованы данные кроссовера китайско-британской марки Freelander

Китайская Chery и британская JLR раскрыли характеристики модели Freelander 8. Отныне Freelander является отдельным премиум-бренд, а не популярной массовой моделью Land Rover. За перерождением модели в марку стоят концерн Chery и китайская «дочка» Jaguar Land Rover. Первенцем нового семейства стал кроссовер Freelander 8, характеристики которого оказались известны только после премьеры (сам дебют состоялся 27 апреля, но тогда данные не раскрывались).

© Motor.ru

Министерство промышленности КНР сообщает, что длина Freelander 8 составляет 5185 мм, ширина — 2050 мм, а высота — 1898 мм. Размер колёсной базы — 3040 мм.

Салон имеет трёхрядную компоновку, а вместимость кузова составляет шесть человек. Внедорожник способен тянуть прицеп, оборудованный тормозной системой, массой до 2000 кг.

Гибридная модификация укомплектована 1,5-литровым бензиновым турбомотором отдачей 156 л.с. Производитель двигателя не уточняется, но можно предположить, что ДВС взят из линейки Chery.

В основе Freelander 8 лежит собственная платформа iMAX, позволяющая создавать не только подключаемые гибриды, но также чистые электромобили.