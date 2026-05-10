Стали известны убытки автопроизводителей ЕС из-за пошлин Трампа

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампа, причинили европейским автопроизводителям убыток в 8 млрд евро. Таковы данные за 15 минувших месяцев, сообщает Financial Times.

Газета ссылается на данные за 2025 год и первый квартал этого года.

Так, Volkswagen потерпела убыток в 3,6 млрд евро. Представители компании заявили, что нужно «радикально перестроить нашу бизнес-модель».

У BMW ушло на пошлины 2,1 млрд, а у Mercedes-Benz — 1,3 млрд евро.

В Audi заявиои, что надеются, что переговоры между США и ЕС позволят «избежать дальнейшего повышения тарифов».

Весной прошлого года США повысили пошлины на европейские автомобили с 2,5% до 27,5%. Затем американцы заключили торговое соглашение с Брюсселем, и ставку понизили до 15%.

В начале нынешнего мая Трамп «с радостью сообщил», что введет 25-процентные пошлины на европейские автомобили, поскольку ЕС «не выполняет полностью согласованную с нами торговую сделку».

Для Volkswagen, BMW и Mercedes такой поворот может обойтись еще в 2,6 млрд евро.