Названы необычные авто, которые созданы на базе Lada

Среди автомобилей российских «билдеров», то есть доработчиков серийных автомобилей, можно встретить бортовой грузовик на базе бюджетной Lada Granta, а также автобус на шасси Lada Largus. На это обратил внимание журнал Motor.

В список ныне выпускаемых сторонними ателье проектов также входит классическая «Ниву», переделанная в седельный тягач с полуприцепом. Грузоподъемность такой сцепки составляет 1,5 тонны, а длина грузовой платформы полуприцепа — 6,2 метра.

Перечень компаний, которые занимаются доработкой автомобилей Lada, довольно обширен, уточняет издание. Они, среди прочего, предлагают хлебные фургоны, минивэны, кареты скорой помощи и даже бронированные внедорожники со специальным медицинским оборудованием.

С 1 по 13 мая «АвтоВАЗ» проводит масштабную модернизацию производства в мае. Компания направит более 500 млн рублей на модернизацию производства.

Всего планируется выполнить более 15 тысяч работ, в которых будут задействованы 110 тысяч человек в день. Запланированы установка нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut и модернизация линии сборки Lada Niva.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» запустила программу долгосрочной подписки на автомобили Lada.