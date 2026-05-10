Porsche ради снижения убытков прекратит выпуск велосипедов

Немецкая Porsche AG на фоне зафиксированных убытков проводит масштабную реструктуризации бизнеса, по итогам которой будут закрыты несколько непрофильных подразделений.

В ближайшее время существование прекратят исследовательский центр аккумуляторов Cellforce Group, производитель электрических велосипедов Porsche eBike Performance, а также софтверная компания Cetitec.

По итогам 2025 года выручка группы Porsche сократилась до 36,27 млрд евро против прежних 40,08 млрд евро. При этом операционная прибыль компании рухнула 413 млн евро, хотя годом ранее показатель составлял 5,64 млрд евро.

Основными факторами стали масштабные внеплановые расходы (2,4 млрд евро на изменение стратегии), логистические трудности и жёсткая конкуренция на рынке спорткаров, особенно — в сегменте электромобилей.

Проблемы Porsche также нанесли ущерб материнскому концерну Volkswagen, который потерял около $6 млрд. Поэтому сейчас компания вынуждена проводить масштабную реструктуризацию, пересматривая принципы ведения бизнеса.

В числе экстренных мер, помимо закрытия непрофильных подразделений, значится продажа пакетов акций Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму, в котором главную долю имеет американская инвестиционная компания HOF Capital.