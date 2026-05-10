Похож на Porsche: марка MG показала большой седан 07

Новая модель, получившая индекс 07, имеет длину 4886 мм, ширину 1900 мм, высоту 1485 мм при размере колёсной базы 2825 мм. Своим силуэтом и оформлением кузова новинка напоминает Porsche Taycan, отмечает издание CarNewsChina. В продажу пойдут гибридный и электрический варианты, точные характеристики которых будут раскрыты позднее.

© Motor.ru

В основу проекта ляжет разработанная концерном SAIC электрифицированная архитектура Momenta R7, которая является наиболее свежей разработкой фирмы. Платформа располагает передовой системой автономного вождения. Последняя, как утверждается, управляет автомобилем не хуже опытного водителя.

Инсайдеры уточняют, что электрическая модификация будет укомплектована одним мотором мощностью 239 л.с. В гибридной версии двигатель будет выдавать 207 л.с., а в качестве «удлинителя хода» (то есть бортового генератора) выступит турбомотор объёмом 1,5 литра.