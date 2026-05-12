Секреты Golf 9: олдскульный стиль и две платформы
Генеральный директор VW раскрыл подробности о дизайне и моторах Golf 9.
Volkswagen официально подтвердил: работа над Golf девятого поколения идет, и внешность будущего хэтчбека уже практически утверждена.
Глава компании Томас Шефер в одном из интервью признался, что, увидев первый полноразмерный макет, не смог сдержать эмоций и просто выдохнул: «Вау, как красиво!»
Причем это был еще не финальный вариант, а один из прототипов, но даже первое впечатление оказалось сильным.
Глава отдела технических разработок Кай Грюниц рассказал чуть больше. По его словам, новый Golf будет вдохновлен четвертым поколением (Mk 4), которое в свое время стало прорывным для модели. При этом автомобиль получит современный дизайн с вневременным характером.
И теперь самое важное – Volkswagen будет продавать одновременно две версии Golf. Полностью электрическая модель появится на новой платформе SSB, а классическая версия с двигателем внутреннего сгорания останется на MQB Evo с подключаемыми гибридами. При этом бензиновая и электрическая версии будут выглядеть почти одинаково.
Что касается «горячих» версий GTI и Golf R - конкретных решений пока не принято, но позитивный настрой руководства вселяет надежду на их будущее.