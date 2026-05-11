Мощность выросла сразу на 900 л.с.: новая версия крутого седана

Спустя полтора года после премьеры электрического седана Denza Z9 китайский автогигант BYD готовит серьёзное обновление модели. В открытых данных Министерства промышленности Китая (MIIT) появились свежие снимки и характеристики – и там есть чему удивиться. Дизайн перекроили основательно. Передняя часть получила раздельную светодиодную оптику: ходовые огни изменили форму, а основные фары теперь встроены в чёрную окантовку радиаторной решётки.

© За рулем

Сбоку кузов остался обтекаемым, но появились необычные зеркала заднего вида – по духу напоминающие решения Volvo и Polestar. Ещё обновили дверные ручки, а корму украсили узкими светодиодными фонарями. Габариты остались прежними: длина 5 090 мм, ширина 1 980 мм, высота 1 490 мм при колёсной базе 3 025 мм. Главная интрига – под капотом. Флагманская версия Z9 получила три электромотора: два по 416 л.с. и один на 362 л.с.

Суммарная мощность – 1 328 л.с. Это заметно больше, чем у нынешнего Z9 GT Shooting Brake с его 1 274 л.с. Разгон? Точных цифр пока нет, зато известна максимальная скорость – 270 км/ч. Снаряжённая масса составляет 2 588 кг.