Только для своих: Rolls-Royce выпустил новую модель, которую невозможно купить

Британцы из Rolls-Royce рассекретили новинку, которая получила кодовое имя Project Nightingale. Речь идёт об эксклюзивном электрическом кабриолете – полностью бесшумном и внешне напоминающем легендарный Phantom. Но самое интересное не в дизайне, а в схеме распространения: тираж составит всего 100 машин, и продавать их на рынке никто не собирается.

© За рулем

За каждый экземпляр просят 9,5 миллиона долларов, хотя окончательная цена наверняка подскочит из-за обилия опций персонализации. По сути, купить этот автомобиль нельзя в привычном понимании – все 100 штук распределят среди сотрудников, которых Rolls-Royce выберет самостоятельно.

Сходство с Phantom здесь прослеживается сразу. Главное – массивная радиаторная решётка с множеством вертикальных ламелей, вырезанная из цельного куска нержавейки. По бокам от неё расположились тонкие ленты светодиодных фар. Оттуда вдоль кузова тянутся полированные полосы, которые соединяют переднюю оптику с задними фонарями.

Корма, кстати, стилизована под ретро-спорткары – тут заметная наклонённая дверца багажника плюс сложный диффузор. Он помогает аэродинамике и избавляет от необходимости ставить антикрыло. Внутри – строго два кресла. Между ними установлен сдвигаемый подлокотник, который скрывает доступ к фирменному контроллеру. Ещё одна фишка – 10 500 отдельных оптоволоконных звёзд, которые буквально обвивают пассажиров.

В пресс-релизе подчёркивают: рисунок сформировали, проанализировав звуковые волны от трели соловья. Крыша здесь откидная, и выполнена она необычно – из композитной смеси кашемира со специальными тканями. Всё это обработано составом, который не пропускает ни дождь, ни шум снаружи. Конструктивно новинка базируется на пространственной раме – британцы сейчас ставят такую на все свои модели. А вот техническую начинку позаимствовали у электрического Spectre.

Правда, конкретные характеристики пока держат в секрете; не исключено, что их скорректировали под новый кузов. Первые владельцы получат свои Project Nightingale только в 2028 году. Ждать долго, но выбора у будущих счастливчиков особо и нет.