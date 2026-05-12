В Казани продают 35-летнюю "Ладу" с пробегом 23 тыс. км
В Казани выставили на продажу ВАЗ-2106 1991 года выпуска.
Стоимость данного автомобиля составляет 750 тыс. рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.
Судя по описанию и указанным характеристикам, цена советской легковушки обусловлена преимущественно пробегом. Он составил 23 528 км за 35 лет эксплуатации.
Причем, согласно опубликованным фото, машина сохранилась в заводском состоянии.
