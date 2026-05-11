В МВД рассказали, какие отметки нельзя делать в водительских правах

Водительское удостоверение в России оформляется в соответствии с требованиями приказа МВД, и проставление там отметок, не предусмотренных приказом, не допускается, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Там отметили, что в разделе 14 прав указываются общие ограничения для всех категорий транспортных средств, информация о стаже управления автомобилем, а также информация о владельце удостоверения. Кроме того, там можно найти код, где зафиксированы медицинские ограничения.

В МВД также напомнили, что водительское удостоверение имеет средства защиты от подделки.

Правоохранители предупреждают, что проставление в правах непредусмотренных отметок может сделать их недействительными.