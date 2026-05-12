Цены на новые легковые машины в России изменили 22 бренда

Отечественный рынок новых автомобилей второй месяц подряд демонстрирует рост. В апреле 2026 года реализации увеличились на 15,1%, достигнув 117,5 тысяч единиц. Всего за первые четыре месяца года было продано 382,4 тысячи штук, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Несмотря на положительную динамику, до показателей 2024 года еще далеко. Тогда за первые четыре месяца было реализовано 467 тысяч новых машин.

К началу мая, по данным портала "Китайские автомобили", сразу 22 бренда переписали цены. Как и в марте, новые скидки появлялись в прайсах не очень часто. В основном они коснулись автомобилей 2024-2025 годов выпуска, хотя таких машин в прайс-листах становится все меньше.

Рекордсменами по дисконту стали гибридные минивэны Voyah Dream. Они получили прямую скидку в 1,375 млн рублей. Кроссоверы от Changan и седан Chery Arrizo 8 также значительно подешевели.

Машин 2026 года выпуска в прайс-листах становится все больше, и появляются различные обновленные модификации. Особенно это заметно на примере кроссоверов Haval. Цены на более свежие модели ожидаемо выше прошлогодних, но есть и исключения. Например, новые прямые скидки получили GAC GS4 и Jetour X70+ 2026 года.

