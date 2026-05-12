Mercedes-Benz может привезти гибрид smart #5 в Европу

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz рассматривает возможность выпуска подключаемой гибридной версии кроссовера smart #5 на европейский рынок. В настоящее время модель продаётся в Европе только как электромобиль, однако в Китае уже доступна модификация PHEV, которая может заинтересовать покупателей, сомневающихся в электрокарах.

© smart

Причина такого шага очевидна: smart #5 является самой крупной и потенциально самой успешной моделью бренда, но исключительно электрическая версия может не обеспечить достаточный объём продаж. Особенно с учётом опасений потребителей относительно зарядной инфраструктуры, зимнего расхода энергии и потери запаса хода на трассе. Китайский гибрид smart #5 PHEV оснащён системой EHD, включающей 163-сильный бензиновый двигатель, электромотор и литий-железо-фосфатную батарею. В КНР заявляют около 200 километров на чистом электричестве и суммарный запас хода до 1600 километров.

По европейским стандартам этот показатель, вероятно, снизится до примерно 1300 километров, но даже такие цифры выглядят весомым преимуществом перед обычными электрокроссоверами. Для Mercedes есть риск, что smart #5 PHEV может пересечься с GLC PHEV и новым GLB, однако в компании считают аудитории разными. Покупатель Mercedes ценит престижный значок на капоте, качественные материалы и статус, тогда как smart #5 делает ставку на технологии, платформу Geely, практичность и более доступную цену.

Окончательное решение о европейском дебюте гибрида будет принято после оценки продаж нового GLB. Если smart #5 PHEV всё же появится в Европе, он способен стать не просто имиджевой моделью, а настоящим бестселлером, поскольку гибрид с запасом хода до 1300 километров лучше отвечает ожиданиям покупателей семейного кроссовера в 2026 году.