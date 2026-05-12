Новое купе BMW Alpina позаимствовало дизайн у Rolls-Royce. Поглощение Alpina компанией BMW наконец-то выйдет за рамки выпуска очередного роскошного седана. 15 мая на Concorso d’Eleganza Villa d’Este состоится премьера концепта Vision BMW Alpina, который задаст вектор развития бренда. Тизерная фотография уже даёт несколько интригующих подсказок. Об этом сообщает Carscoops.

На размытом изображении, где автомобиль припаркован на вершине скалы, угадывается низкое купе с покатой кормой и вытянутыми пропорциями. Пока непонятно, двухдверное оно или четырёхдверное, однако силуэт скорее напоминает элегантный гран-туризмо, чем любую из моделей, представленных сейчас в салонах BMW.

По данным некоторых источников, новинка визуально близка к старой 8‑й серии Gran Coupe, однако светотехника выглядит совершенно иначе — она намекает на более эксклюзивную аудиторию. Эта деталь важна, ведь модели Alpina (даже последняя XB7 Manufaktur на базе X7) традиционно были лишь доработанными версиями серийных BMW. Новый концепт показывает: компания наконец готова вывести Alpina в более премиальный сегмент.

Согласно информации Autocar, будущие автомобили Alpina сосредоточатся на комфорте, изысканности и персонализации, а не на высоких динамических показателях в духе BMW M. Йоахим Пост, глава исследований и разработок BMW Group, заявил, что бренд «будет говорить не о спорте, а о скорости, комфорте и роскоши».