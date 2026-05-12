VW сокращает финансирование батарейного подразделения PowerCo

Volkswagen сталкивается с избытком аккумуляторных материалов, поскольку спрос на электромобили растет не такими темпами, как прогнозировалось. Компания вложила значительные средства в производство батарей, но рынок оказался менее динамичным, а темпы расширения сегмента электрокаров замедлились.

Немецкий автопроизводитель теперь вынужден адаптироваться к новым реалиям, имея в запасе больше сырья, чем необходимо.

Ситуация на рынке электромобилей оказалась сложнее, чем ожидалось: многие производители снижают цены на модели, но это не стимулирует потребительский спрос так, как планировалось. В связи с этим у VW образовался переизбыток батарейных компонентов, что может привести к корректировке производственных планов.

Чтобы не увеличивать запасы, компания может пересмотреть сроки запуска новых аккумуляторных заводов. Это также может повлиять на отношения с поставщиками сырья, чьи контракты рассчитаны на более высокие объемы производства.