Lexus показал обновленный LX 2026

Lexus представил обновлённый внедорожник LX 2026 модельного года, который получил более дерзкий экстерьер в фирменном стиле марки: агрессивная головная оптика и массивная хромированная решётка радиатора создают узнаваемый образ. В салоне установлена современная мультимедиа с большим сенсорным экраном и аудиосистема Mark Levinson премиум-класса, обеспечивающая чистое звучание даже в условиях бездорожья. Купить автомобиль можно будет в двух исполнениях: семиместная стандартная версия с трансформируемым салоном и роскошная Executive с четырьмя раздельными креслами, повышенной звукоизоляцией и улучшенной отделкой.

Под капотом предусмотрено два силовых агрегата: бензиновый 3,5-литровый твин-турбо V6 мощностью 415 л.с. (версия LX600) в паре с десятиступенчатым автоматом, а также гибридная установка LX700h, выдающая суммарные 464 л.с. за счёт комбинации ДВС и электромоторов — такая конфигурация позволяет снизить расход топлива без ущерба для динамики. Ожидаемая стоимость новинки будет сопоставима с предшественником, который на малайзийском рынке оценивался примерно в 1,2 миллиона ринггитов (около 305 тысяч долларов).

Несмотря на высокую цену, производитель уверен, что модель привлечёт состоятельных покупателей, ценящих престиж, современные технологии и исключительный комфорт.