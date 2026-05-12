Volkswagen представил минивэн с полным приводом и увеличенным запасом хода

Volkswagen ID.Buzz 2027 года получил полный привод и запас хода до 476 км.

© За рулем

Немцы обновили свой популярный минивэн Volkswagen ID.Buzz – модель 2027 года уже показали публике. Внешность осталась прежней, так что все изменения производитель спрятал под кузовом. На европейский рынок автомобиль приедет уже этим летом.

Интереснее всего то, что Volkswagen добавил новую модификацию Pro 4MOTION. Под капотом, по сути, два электродвигателя, которые в сумме выдают 340 лошадиных сил. Причем такой вариант доступен и на машинах со стандартной колесной базой, и на длинномерных версиях. Полный привод дал машине еще одну полезную возможность – теперь ID.Buzz может тащить прицеп массой до 1,6 тонны, причем без проблем забираться с ним на уклоны до 8%.

Не обошлось и без более серьезного аккумулятора – запас хода вырос до 476 километров. Хотя для базовой версии этот показатель скромнее, всего 428 км. Помимо этого, инженеры добавили функцию управления одной педалью. Но настоящая «фишка» – новая система помощи, которая распознает сигналы светофоров. Водитель может просто убрать ногу с газа перед перекрестком, и машина сама остановится, если загорелся красный. Кстати, к встроенному аккумулятору теперь можно подключать внешние устройства.

В салоне тоже кое-что поменяли. Появился новый руль, причем с обычными физическими кнопками – без всяких сенсорных панелей. Мультимедийную систему заменили на более современную, хотя центральный дисплей остался 12-дюймовым.