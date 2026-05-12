С начала продаж на учет встало всего 38 авто нового российского бренда Eonyx

Целиков: С начала продаж на учет встало всего 38 электрических микрокаров Eonyx
На сегодняшний момент на учет встало всего 38 автомобилей нового российского бренда Eonyx. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.
Напомню, что сборку этих электрических микрокаров наладили на Калининградском "Автоторе" во второй половине прошлого года. Двухместная модель Eonyx City (М2) имеет длину 2,86 метра, максимальную скорость 80 км/ч и запас хода до 130 км. Есть также две коммерческие модели - Cargo и Pickup.
Прайсовые цены на модель Eonyx City (М2) стартовали от 840 тысяч рублей.
