Новый Kia Sonet получит платформу K1

Компания Kia работает над новым поколением компактного кроссовера Sonet, старт продаж которого в Индии состоится не ранее 2027 года. Первый закамуфлированный прототип уже замечен на дорогах — машина получит более современную внешность, аналогичную новой Hyundai Venue и Kia Seltos.

Фронтальная часть включает массивную решетку радиатора и двойную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также бампер с более строгим дизайном. Новинка обещает быть просторнее предшественника благодаря переходу на платформу K1, на которой строятся Hyundai Venue и Kia Syros. Это должно устранить главную претензию к нынешней модели — тесным задним сиденьям. Кроме того, производитель планирует обратить внимание на безопасность: Sonet нацелится на максимальные 5 звезд в краш-тестах Bharat NCAP, что становится для индийских покупателей очень важным критерием.

Салон, по предварительным данным, ждет радикальное обновление: более качественные материалы, минималистичная передняя панель и два 12,3-дюймовых дисплея. Система помощи водителю второго уровня (ADAS) может быть недоступна, так как у той же Syros ее убрали в угоду цене. В моторной линейке больших перемен не ожидается: останется три двигателя — 83-сильный атмосферник, 1,2-литровый турбомотор мощностью 120 сил и дизель 1.5 на 116 л.с. В 2028–2029 годах может появиться гибрид на основе 1,2-литрового агрегата.