Xpeng готовит самый дорогой SUV: GX будет конкурировать с Nio ES8 и Li L9

Китайский бренд XPeng анонсировал новый электрокроссовер G7, который призван заменить модель G3i. Автомобиль будет предлагаться как чисто электрическая версия, а по заявлению производителя, его габариты и колесная база приближены к показателям кроссовера Harley Y, отличаясь лишь незначительно. Новинка поступит в продажу исключительно в полностью электрическом исполнении и позиционируется как премиальный SUV.

Согласно китайской системе сертификации MIIT, электромобиль будет оснащен одним электродвигателем мощностью 2250 лошадиных сил, расположенным на задней оси. Кроме того, машина получит усовершенствованный автопилот, способный управлять парковкой даже при отсутствии дорожной разметки.

Производитель подчеркивает, что новинка нацелена на сегмент премиальных внедорожников.