Автопилот приносит Tesla десятки миллионов долларов в месяц

Сойер Меррит: 456 тысяч подписчиков системы FSD приносят Tesla $45 млн в месяц.

Инвестор Сойер Меррит (Sawyer Merritt) поделился свежими данными по системе Full Self-Driving от Tesla. Выяснилось, что на сегодняшний день около 456 тысяч владельцев электромобилей оформили ежемесячную подписку на этот сервис. Каждый месяц такая подписка приносит компании более $45 миллионов.

Внушительная сумма, если задуматься, особенно в контексте того, как активно люди начали пользоваться автопилотом в реальных поездках. Машины Tesla ежедневно накатывают в среднем 28,8 миллиона миль (это примерно 46 млн километров) в режиме FSD.

Всего три месяца назад этот показатель был вдвое меньше. Такой резкий скачок говорит о том, что технология всё глубже входит в повседневную жизнь – водители всё охотнее доверяют электронике руль. Параллельно с этим стало известно о планах по расширению производства.

На заводе Giga Berlin с июля собираются увеличить выпуск Tesla Model Y примерно на 20%. Для этого компании потребуется нанять около тысячи новых сотрудников.