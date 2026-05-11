Ioniq V от Hyundai получил экзотическую внешность и скромные 188 л.с.

Hyundai Ioniq V выглядит как Lamborghini, но его мощность ниже Elantra. Hyundai Ioniq V, дебютировавший в Пекине в прошлом месяце, создан исключительно для китайского рынка и кардинально отличается от западных моделей Ioniq. Теперь, благодаря сертификационным документам стали известны новые детали. Об этом сообщает Carscoops.

Самое важное новшество касается моторной гаммы. Как следует из документов Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ), Ioniq V предложит две одномоторные версии: на 188 л.с. (190 PS / 140 кВт) и на 225 л.с. (228 PS / 168 кВт).

Двигатель на 225 л.с. хорошо знаком по модели Ioniq 5, тогда как 188-сильная версия в США и Европе не предлагается. Для сравнения: даже базовая американская Elantra в исполнении N Line выдает 201 л.с., что превосходит младший электромотор Ioniq V. В дальнейшем компания планирует выпустить гибридную (с удлинителем хода) и двухмоторную версии. Однако о действительно мощной модификации N пока не сообщалось, хотя именно она превратила бы этот автомобиль в конкурента Lamborghini Temerario, соответствуя его дерзкому дизайну.