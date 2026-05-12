Land Rover Defender снова обновят

Очередное обновление готовит компания JLR для своего популярного внедорожника Land Rover Defender 110. Тестовый прототип был замечен на дорогах: изменения коснутся переднего и заднего бамперов, схемы дневных ходовых огней, а на крыше появится небольшой спойлер. Однако самое интересное — в салоне: трехместный задний диван, скорее всего, уступит место двум раздельным капитанским креслам, которые ранее предлагались только для удлиненной версии Defender 130.

Предыдущий рестайлинг модели состоялся в мае 2024 года – тогда обновили оптику и добавили системы безопасности по стандарту GSR2. Нынешнее обновление, похоже, направлено на повышение статуса модели внутри семейства: Defender 110 должен стать не просто утилитарным вездеходом, а комфортным вариантом для тех, кто ценит удобство задних пассажиров, но не готов пересаживаться в Range Rover.

Выпуск новинки происходит на фоне усиления конкуренции в премиальном сегменте. Скоро появятся новый BMW X5, обновленный Mercedes-Benz GLE, а также китайские модели вроде Denza B5. Покупатели все чаще сравнивают не только внедорожные качества, но уровень комфорта, технологии и ощущение актуальности. При этом Defender остается бестселлером JLR: за три квартала 2025–2026 финансового года продано 107 132 экземпляра — гораздо больше, чем Range Rover (66 993) или Range Rover Sport (74 059).

Падение спроса год к году составило лишь 2,9%, причем на показатели повлияла кибератака осенью 2025 года, нарушившая производство и регистрацию автомобилей. Таким образом, обновление не вызвано кризисом, а скорее является превентивной мерой: в 2026 году одной лишь легенды недостаточно — покупатель ждет, чтобы внедорожник оставался брутальным снаружи, но внутри все больше напоминал дорогой бизнес-класс.