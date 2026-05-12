Nissan Auto College покажет студенческий Re30 Skyline Silhouette

Тюнинг-проект на базе Nissan Skyline R30, получивший название RE30 Skyline Silhouette, был построен студентами японского автоколледжа Nihon Automobile College всего за два с половиной месяца. Машина стала шире, агрессивнее и получила мощный двигатель.

Студенты взяли седан Skyline R30 1982 года и кардинально изменили его внешность, добавив расширители арок и массивный обвес.Автомобиль получил полноприводную трансмиссию, а под капотом теперь располагается оппозитный двигатель Subaru объемом 2,5 литра, скомбинированный с системой полного привода.Снаряженная масса RE30 увеличилась по сравнению с оригиналом, однако точные цифры не раскрываются.Подвеска также была полностью переработана, чтобы справляться с увеличенной мощностью.

Во время тестовых заездов автомобиль показал отличные результаты на гоночной трассе, что говорит о высоком уровне подготовки студентов.Проект демонстрирует, насколько креативно и эффективно можно модернизировать классическую японскую модель XXI века.Машина уже участвовала в нескольких автовыставках и получила положительные отзывы от специалистов.