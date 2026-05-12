Bentley Supersports на 666 л.с. получил мини-копии

Необычный спорткар от Bentley, засветившийся в экстремальном фильме с участием каскадёра Пастраны, появился на вторичном рынке. Автомобиль оснащён массивным 6,0-литровым двигателем W12, отдача которого составляет внушительные 666 лошадиных сил, а его кузов украшает примечательная ливрея Deathspray, выделяющая авто среди стандартных моделей. Владельцам и поклонникам марки предлагается уникальный шанс приобрести этот экземпляр, который совмещает заводскую мощь и кинематографическую историю.

Стоит отметить, что данный Bentley относится к небольшой партии автомобилей, которые использовались в съёмках ленты с Трэвисом Пастраной. Каскадёр лично управлял этим спорткаром в ряде сцен, что добавляет модели дополнительной ценности в глазах коллекционеров. Купе сохранилось в хорошем состоянии и при необходимости новый владелец сможет быстро привести его к ходовому виду.