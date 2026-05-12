Toyota 4Runner 2026 стал хитом: тюнеры уже выпустили внедорожный пакет Shadow

Спрос на Toyota 4Runner после смены поколения взлетел почти втрое: в первом квартале 2026 года продажи в США достигли 33 000 единиц, что на 294% больше, чем годом ранее. На фоне почти неизменных общих показателей Toyota Motor North America это говорит о том, что новинка пришлась по душе аудитории. Тюнинг-ателье Westcott Designs из Финикса оперативно отреагировала на успех модели, представив пакет Shadow на базе версии TRD Pro 2026 года.

В основе доработок лежит улучшение внедорожных качеств и внешнего вида. Инженеры установили лифт-комплект для увеличения дорожного просвета, экспедиционный багажник на крыше и силовые пороги rock sliders, защищающие кузов на сложном рельефе. Экстерьер почти полностью лишён ярких акцентов: чёрные колёса, кузов, тёмное оборудование, дополнительные LED‑фары и панели Molle — лишь красные элементы отделки напоминают о происхождении машины.

Рост популярности 4Runner объясняется тем, что Toyota сохранила репутацию рамного внедорожника, но сделала его современнее. Покупатели ценят возможность дооснащать автомобиль без опасений. Westcott Designs предлагает сбалансированный набор: без радикальных переделок, но с заметным улучшением функциональности и образа.