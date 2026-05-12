Японский производитель автомобилей Suzuki представил новую модель микроавтобуса, которая сочетает в себе впечатляющий объем салона — 660 кубических метров — и полный привод. В новинке установлен увеличенный багажник на крыше, а внешний вид украшен стилизованной эмблемой компании. Эта разработка сильно отличается от привычных российских маршруток, предлагая совершенно иной уровень комфорта и функциональности.

Инженеры уделили особое внимание вместительности: пассажирский отсек способен вместить до девяти человек при сохранении доступа к большому грузовому отсеку. Полный привод делает машину универсальной для сложных дорожных условий, включая грунтовые трассы и заснеженные трассы. Производитель позиционирует новинку как альтернативу традиционным микроавтобусам, сочетая городскую маневренность с внедорожными качествами.

Помимо внутреннего объема, выделяется крупный багажник на крыше, позволяющий перевозить громоздкие предметы без ущерба для салона. Дизайнеры сохранили узнаваемую решётку радиатора и фары в стиле бренда, но при этом добавили практичную эмблему на задней двери. Технические подробности о двигателе и расходе топлива пока не раскрываются, однако очевидно, что модель ориентирована на перевозки в регионах со сложным рельефом и переменчивой погодой.