Ford Edge L получил рестайлинг после ухода модели с рынка США

Китайское подразделение Ford готовит к плановому обновлению кроссовер Edge L, выпускаемый совместно с Changan Ford. Внешность модели изменится за счет новой решетки радиатора, переработанного переднего бампера с вертикальными воздухозаборниками, иной двери багажника и тонких фонарей. Номерной знак теперь размещен на бампере, а диффузор и отражатели доработаны.

В гамму опций войдут колеса диаметром от 19 до 21 дюйма, черный или окрашенный декор, а также двухцветная окраска кузова. Пока в документах Минпрома Китая отсутствует версия ST-Line, хотя текущий Edge L ее имеет. Салон, вероятно, сохранит трехрядную компоновку на шесть или семь мест, 12,3-дюймовую приборную панель, 27-дюймовый экран мультимедиа, панорамную крышу и кресла второго ряда с подставками для ног.

Техническая начинка останется прежней: базовый 2,0-литровый турбомотор на 252 л.с. и гибридная версия мощностью 275 л.с. Снаряженная масса бензинового варианта составляет 1949 кг, гибридного — 2113 кг. Обновленный Edge L появится в Китае позднее в текущем году. Текущая цена модели начинается от 229 800 юаней (около $33 800), что ставит ее выше Equator Sport и Equator, но ниже Explorer.

Примечательно, что в Северной Америке Ford Edge снят с производства, тогда как в Китае он трансформировался в крупный семейный кроссовер с гибридной установкой, тремя рядами сидений и огромным экраном. Таким образом, модель стала региональным продуктом, адаптированным под местный спрос.