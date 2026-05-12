Российский авторынок поднялся на 13 место в мире

В апреле два ведущих мировых авторынка продолжили снижение. Продажи новых легковых автомобилей в США сократились на 6,7% до 1,38 млн единиц. Авторынок Китая рухнул на 21,6% до 1,4 млн единиц. В минусе также авторынки Бразилии (-7,8%) и Канады (-3,9%). Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В то же время автомобильные рынки многих крупных стран в апреле показали положительную динамику. В Индии продажи легковых автомобилей увеличились на 12,2%, в Японии выросли на 9,1%, в Германии рост составил 2,7%. Самым растущим авторынком среди топ-15 стран стала Великобритания (+24%). Хорошая динамика продаж отмечается в Италии (+11,6%).

Россия, где апрельские продажи показали значительный рост (+15%), обошла Испанию и поднялась на 13 позицию в мировом рейтинге.

Топ-15 стран в апреле:

1. Китай 1,4 млн (-21,6%)

2. США 1,38 млн (-6,7%)

3. Индия 407,3 тыс (+12,2%)

4. Япония 374,0 тыс (+9,1%)

5. Германия 249,2 тыс (+2,7%)

6. Бразилия 248,3 тыс (-7,8%)

7. Канада 178 тыс (-3,9%)

8. Италия 155,2 тыс (+11,6%)

9. Ю.Корея 151,3 тыс (+0,7%)

10. Великобритания 149,2 (+24%)

11. Франция 138,3 тыс (-0,3%)

12. Мексика 118,9 тыс (+8,6%)

13. Россия 117,5 тыс (+15,1%)

14. Испания 106,9 тыс (+8,5%)

15. Турция 80,2 тыс (-6,1%)

