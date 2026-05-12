Audi раскрыла интерьер своего нового флагманского SUV Q9

Audi раскрыла интерьер своего нового флагманского SUV Audi Q9 за несколько недель до мировой премьеры. Модель станет первым полноразмерным кроссовером марки и отражает пересмотр фирменной философии «Vorsprung durch Technik».

По словам главы компании Гернота Дёльнера, акцент смещается с сухих характеристик на восприятие автомобиля изнутри — салон должен выполнять роль комфортного и универсального пространства. Архитектура — просторная компоновка с шестью или семью посадочными местами.

Шестиместная версия предлагает два раздельных кресла второго ряда с электрорегулировками и вентиляцией, где уровень комфорта сопоставим с бизнес-классом авиаперелётов. Семиместный вариант ориентирован на семейное использование, включая установку детских кресел. При необходимости, третий ряд складывается электроприводом, увеличивая объём багажника.

Одно из ключевых нововведений — полностью электрические двери, впервые внедрённые Audi в серийный автомобиль. Управление доступно с ключа, через мультимедийную систему и даже через действия водителя — например, нажатие педали тормоза или пристёгивание ремня. Система использует круговые датчики для обнаружения препятствий и повышает безопасность в тесных условиях.

Отдельное внимание уделено крыше: панорамная конструкция площадью около полутора квадратных метров получила технологию электрохромного затемнения. Стекло может становиться непрозрачным по секциям, блокируя более 99,5% ультрафиолета без необходимости в шторке. В топ-версии в крышу интегрирована подсветка с 84 светодиодами.

Свет и звук — ещё одна важная часть концепции. Световая панель во всю ширину передней панели взаимодействует с пассажирами и синхронизируется с музыкой. Аудиосистема Bang & Olufsen формата 4D использует динамики в подголовниках и виброэлементы в сиденьях, добавляя физическое ощущение звука без излишнего повышения уровня громкости.

Материалы соответствуют статусу: от шерстяных и микрофибровых решений до кожи и премиальной Nappa. Декор — натуральное дерево, карбон и текстурированные вставки, при этом доля глянцевых поверхностей снижена ради практичности. Новые цветовые темы, включая оттенки коричневого и бежевого, расширяют возможности персонализации.

Практичность также не осталась без внимания. Центральная консоль получила двойную беспроводную зарядку стандарта Qi2.2 и мощные USB-C порты. В багажнике — направляющие с фиксаторами, а рейлинги на крыше дополнены штатным багажником.

Полноценная премьера Audi Q9 состоится 29 июля 2026 года. На рынке модель будет конкурировать с Mercedes-Benz GLS и BMW X7.