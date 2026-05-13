КамАЗ сократил летний корпоративный отпуск из-за продаж

КамАЗ сократил летний корпоративный отпуск из-за увеличения продаж автомобилей
В 2026 году летний корпоративный отпуск на КамАЗе станет короче. Руководство компании приняло решение сократить его с трех до двух недель, сообщили в пресс-службе предприятия.
Причиной изменения дат стало увеличение заказов на автомобили нового модельного ряда К5, спрос на которые стабильно растет, пояснили в компании.
Основной период отдыха сотрудников запланирован на 13-26 июля, хотя изначально отпуск должен был пройти с 6 по 26 июля.
