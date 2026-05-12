Мошенники от имени автоблогеров стали продавать билеты на авторские шоу

Россиянам угрожает новая мошенническая схема с продажей билетов на вымышленные развлекательные шоу от имени популярных автоблогеров. Злоумышленники предлагают пользователям принять участие в «распаковке контейнеров» с автомобилями, обещая возможность открыть один из контейнеров и забрать машину. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании F6.

По данным аналитиков департамента Digital Risk Protection компании F6, стоимость таких «билетов» составляет от 5 тыс. до 35 тыс. рублей. Мошенники утверждают, что каждый из 200 контейнеров содержит автомобиль стоимостью не менее 75 тыс. рублей. На деле автоблогеры подобных мероприятий не проводят, а формат «распаковки контейнеров» используется исключительно для съемки видеоконтента.

Изначально схема распространялась через Telegram. Пользователей, интересующихся автомобильной тематикой, добавляли в поддельные группы, имитирующие официальные сообщества блогеров. Затем от имени «менеджеров» им отправляли сообщения с предложением приобрести билет на шоу. Для оплаты предлагались банковские реквизиты или номера телефонов, связанные с Таджикистаном.

Позже злоумышленники начали использовать сайты-двойники популярных билетных сервисов, где публиковалась информация о фиктивных мероприятиях и условиях участия. При переходе к покупке пользователям предлагалось перевести деньги на те же реквизиты дропов.

В F6 отметили, что популярность роликов с вскрытием контейнеров с автомобилями стала основой для создания нового сценария обмана. Автоблогеры уже публично предупредили аудиторию о мошенниках и заявили, что не имеют отношения к подобным розыгрышам.

По словам аналитика CERT департамента Digital Risk Protection F6 Алексея Литвинова, все известные мошеннические ресурсы и Telegram-сообщества, связанные с этой схемой, были заблокированы или помечены как опасные.

