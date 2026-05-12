Показан седан Volkswagen ID.Era 5S – вторая модель нового семейства

Новую крупную четырехдверку марки Volkswagen предложат с гибридной установкой. На рынок модель должна выйти до конца текущего года.

В свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат седана Volkswagen ID.Era 5S производства совместного предприятия SAIC Volkswagen, после чего компания опубликовала официальные изображения новинки. Четырехдверка станет второй моделью совершенно нового семейства от СП – она присоединится к кроссоверу Volkswagen ID.Era 9X, который вышел на китайский рынок в конце марта текущего года. Эти автомобили разработаны специально для Поднебесной с учетом предпочтений местной публики.

Внешность VW ID.Era 5S выполнена в стиле паркетника. Седан тоже получил гладкий «нос», двухэтажную головную оптику и монофонарь. При этом у четырехдверки полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у кроссовера. Синяя подсветка – признак наличия автопилота, хотя в отличие от ID.Era 9X у седана нет лидара над лобовым стеклом.

Длина Volkswagen ID. Era 5S равна 4836 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2766 мм. Для модели предусмотрены 17-, 18- и 19-дюймовые диски.

Интерьер на фирменных картинках еще не показали. На одном из имеющихся изображений видно, что седану достался стандартный планшет мультимедийной системы, тогда как кроссовер VW ID.Era 9X имеет сдвоенное табло.

Как и паркетник, Volkswagen ID.Era 5S представляет собой подзаряжаемый гибрид. Но начинка – другая. Силовая установка седана включает бензиновый атмосферник 1.5 (109 л.с.) и один электромотор мощностью 177 л.с. О батарее информации пока нет. Зато в SAIC Volkswagen сообщили о том, что только на электротяге седан способен проехать 160 км по циклу CLTC.

В продаже Volkswagen ID.Era 5S ждут в этом году, больше подробностей появится ближе к дате запуска. Тем временем к рыночному дебюту готовятся новинки и от других СП. На подходе крупный электрический седан ID. Unyx 09 от Volkswagen Anhui (совместный проект немцев и JAC) и электрический же паркетник ID.Aura T6 от FAW Volkswagen.