Спрос на мотоциклы с пробегом заметно сократился

Россияне перестали покупать подержанную технику одного вида. В период с января по март на российском рынке было перепродано 11 939 мотоциклов с пробегом. Это на 7% меньше, чем по итогам I квартала 2025 года. При этом львиная доля продаж пришлась на японские и европейские бренды.

Наибольшим спросом у российских мотоциклистов пользуются подержанные Honda — на двухколёсную технику этого бренда пришлось 2 163 сделок.

Кроме того, в число востребованных марок вошли Yamaha (1 774 шт.), BMW (1 120 шт.), Suzuki (940 шт.), Kawasaki (930 шт.).

Если говорить о моделях, то покупатели чаще всего останавливают свой выбор на Honda CBR (438 шт.), Honda CB (336 шт.) и Suzuki GSX (245 шт.).