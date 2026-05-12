В Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу

В Калуге на заводе холдинга "АГР" стартовал выпуск кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Производственная площадка оснащена передовыми технологиями, включая высокий уровень автоматизации и цифровой контроль.

Автомобиль создан с учетом российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите машины: днище и скрытые полости кузова обрабатываются воском и антикоррозийными материалами, включая антигравийную и антишумную защиту.

Объем багажного отделения составляет 475 литров, а при трансформации салона может увеличиться до 1500 литров. Кроссовер оснащен современными цифровыми решениями, телематикой, системами комфорта и безопасности. Зимний пакет включает дистанционный запуск двигателя, прогрев салона, обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Автомобиль комплектуется турбированным двигателем на 1,5 литра мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями. Цены на модель пока не объявлены.

