Популярная модель Tank получит бензиновый вариант оснащения

GWM выпустит удлиненный бензиновый Tank 300.

Китайское Министерство промышленности рассекретило подробности о бензиновой версии удлиненного внедорожника Tank 300 Hooke Edition. Новинку могут запустить на местном рынке до конца года.

Впервые модель показали ещё в 2025 году на Шанхайском автосалоне. По сути, это новая итерация классического Tank 300, выпускающегося с 2020-го.

Внешность выдают иные передний и задний бамперы, другая решётка радиатора, шноркель и слегка изменённая верхняя часть крышки багажника. Главное, конечно, – вытянутый кузов. Увеличенная колёсная база сразу бросается в глаза, хотя панели не выглядят непропорционально.

Габариты Hooke Edition: 4886 мм в длину, 1984 мм в ширину и 1960 мм в высоту. Колёсная база – 3010 мм. Это на 126 мм длиннее, на 54 мм шире и на 57 мм выше стандартного Tank 300. База прибавила 260 мм. Снаряжённая масса варьируется от 2390 до 2510 кг.

Салон, скорее всего, не будет радикально отличаться от базовой версии – равно как и оснащение. Изображения интерьера пока не обнародовали.

Серьёзные изменения коснулись ходовой. Спереди двухрычажную независимую подвеску заменили неразрезным мостом, сзади тоже установлен неразрезной мост. Уменьшились свесы, благодаря чему угол въезда составил 45 градусов – это позволяет штурмовать реально сложное бездорожье.

Силовая линейка включает два варианта. Базовый – 2-литровый турбомотор E20CB на 238 л.с. Топовый – 3-литровый V6 с турбонаддувом E30Z отдачей 360 л.с. Максимальная скорость в обоих случаях – 170 км/ч.

В марте минпром КНР уже раскрыл гибридную версию с системой Hi4-Z: 2-литровый турбомотор на 252 л.с. плюс несколько электромоторов. Суммарная отдача – 864 л.с. Правда, у гибрида передняя подвеска осталась как у обычного Tank 300, и нет шноркеля.

Впрочем, инсайдеры компании дали понять «Китайским автомобилям», что у этой модификации мало шансов появиться в России – слишком уж узкая рыночная ниша.