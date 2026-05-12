Skoda ускорила разработку Karoq из-за давления со стороны конкурентов

Новое поколение Skoda Karoq выйдет в 2028 году, и его разработка ведется ускоренными темпами, чтобы конкурировать с китайскими автопроизводителями. Об этом сообщает портал Autoexpress.

© Газета.Ru

Как заявил изданию глава технического развития Skoda Йоханнес Нефт, цель состоит в том, чтобы спроектировать, разработать и подготовить к запуску второе поколение Karoq ровно за три года — это минимум на 12 месяцев быстрее обычного цикла создания новой модели.

«Это будет одна из самых быстрых разработок в Volkswagen Group и в самом бренде, — заявил Нефт.

Ускорение стало возможным благодаря использованию существующей платформы MQB Evo, на которой уже построены текущие Kodiaq, Superb, а также Volkswagen Golf и T-Roc. Именно эта архитектура обеспечит гибридизацию нового Karoq, поскольку Нефт считает гибридные технологии самым важным элементом для следующего поколения.

Полностью электрической версии не будет — эту роль выполняет электромобиль Elroq. Ожидается, что у новинки появится увеличенная решетка радиатора с вертикальными элементами, «острые» дневные ходовые огни, а также черная рамка вокруг передней части кузова.

В салоне появятся большие дисплеи на новой Android-платформе, климат-контроль, а также традиционные фирменные «Simply Clever» решения: зонт в двери водителя и скребок для льда в задней двери.

Основные конкуренты, такие как Nissan Qashqai и Kia Sportage, за последние годы значительно эволюционировали, а главное давление в сегменте среднеразмерных SUV создают китайские новички вроде популярного Jaecoo 7. Именно неопределенность с будущими нормами ЕС по выбросам долгое время мешала Skoda дать зеленый свет второму поколению, но теперь работа идет полным ходом, отмечает портал.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.