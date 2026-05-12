В России можно купить Mitsubishi Delica Mini от 890 000 рублей

Ищешь недорогой и практичный автомобиль для поездок и активного отдыха? Параллельный импорт предлагает Mitsubishi Delica Mini — праворульные кей-кары из Японии по цене от 890 000 ₽.

Почему Delica Mini стала хитом

Выпущена в 2023 году к 55-летию Delica Концепция «Daily Adventure» — повседневное приключение Сочетает брутальный внедорожный стиль Delica D:5 и компактность городского микровэна

Практичность и комфорт

Сдвижные задние двери с электроприводом Сиденья с водоотталкивающей обивкой Лёгкий в уборке пол багажника Высокий салон 1400 мм — дети могут стоять в полный рост

Технические характеристики

Двигатель 0,7 л, 3 цилиндра: Атмосферный: 52 л. с., 60 Нм Турбо: 64 л. с., 100 Нм Стартер-генератор добавляет 2,7 л. с. и 40 Нм Вариатор, привод: передний или полный

Цены и комплектации

От 890 000 ₽ — турбированная версия, оранжевый кузов, кожаный руль, мультимедиа, климат-контроль, подогрев передних сидений 1 300 000 ₽ — двухцветный (белый/черный) с турбомотором, полный привод 1 450 000 ₽ — атмосферный мотор, передний привод, двухцветный кузов 1 554 000 ₽ — полный привод, темно-зеленый кузов, атмосферник

Преимущества полноприводных моделей

15-дюймовые колёса и усиленные амортизаторы — для гравия и неровностей Пакет MI-Pilot: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе Цифровое зеркало и круговой обзор

Для сравнения: новая LADA Granta — от 1 101 000 ₽, а субкомпактный JAC JS3 — минимум 1 584 000 ₽.

Вывод: Delica Mini — редкий пример нового японского кей-кара, который сочетает стиль, практичность и доступную цену для города и приключений.