Компания Lotus представит в 2028 году полностью новый суперкар

Сегодня компания Lotus представила новую стратегию развития, названную Focus 2030. Главная цель — выйти на уровень продаж в 30 000 машин в год, для этого компании понадобится более широкая модельная линейка. В ближайшее время состоится премьера комплексно обновлённого среднемоторного купе Lotus Emira, а на 2028 год намечена премьера нового флагманского суперкара с гибридной силовой установкой на базе мощного бензинового V8.

30 000 машин в год — вполне реалистичная цель для Lotus, она гораздо скромнее изначальной цели холдинга Geely превратить Lotus в полноценного конкурента Porsche, то есть продавать 250 000 — 300 000 машин в год. Напомним, что Lotus принадлежит Geely с 2017 года, китайцы планировали сделать из Lotus чисто электромобильную компанию, но начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили разрушило эти планы. В прошлом году компания Lotus реализовала в мире 6520 автомобилей, что на 45,6% меньше, чем 2024 году. Чистый убыток Lotus по итогам 2025 года составил 464 млн долларов.

Теперь Lotus придерживается более гибкой стратегии и развивает модельный ряд в сторону мощных plug-in гибридов. Первой гибридной моделью Lotus стал представленный в марте этого года в Китае кроссовер Lotus For Me, на европейский рынок он выйдет в конце года под именем Lotus Eletre X. Стратегия Focus 2030 предусматривает, что 60% объёма продаж Lotus в ближайшие годы будут составлять plug-in гибриды, 40% — электромобили.

Пока не очень ясно, как в новую стратегию развития вписывается чисто бензиновое среднемоторное купе Emira, выпускающееся с 2022 года на исторической фабрике Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк). В прошлом году предполагалось, что Emira станет гибридом. Сегодняшний пресс-релиз сообщает, что в ближайшие недели будет представлена обновлённая Emira — «самая мощная и самая лёгкая из когда-либо созданных». Акцент на лёгкости косвенно указывает на то, что гибридизации не будет или она будет совсем лёгкой, в виде 48-вольтового стартер-генератора и небольшой буферной батареи. Некоторые британские СМИ даже ожидают появления под капотом Emira двигателя V8, но официально эта информация не подтверждена. Мы гадать не будем, лучше дождёмся премьеры — благо она состоится совсем скоро.

Теперь о флагманском суперкаре, ожидаемом в 2028 году: он точно будет гибридным (во всяком случае, об этом сказано в пресс-релизе), с бензиновым V8 в основе, совокупная мощность силовой установки превысит 1000 л.с. — пока это все подробности, а на единственном тизере (заглавная картинка) показана корма с двумя крупными выхлопными патрубками.

Новый суперкар с V8 носит заводской индекс Type 135 — тот самый, что прежде был закреплён за чисто электрической моделью на платформе E-Sports, которая должна была увидеть свет в 2026 году. Электрический спорткар отменён, а новый Type 135 с V8 станет прямым наследником легендарной модели Esprit, снятой с производства в 2004 году. Не удивимся, если новый суперкар тоже будет называться Esprit.

Изображение кормы не даёт представления о пропорциях нового Type 135 с V8, ясно только, что он будет среднемоторным и сохранит некоторые черты концепта Lotus Theory 1 образца 2024 года. Ожидается, что производство нового Type 135 с V8 будет налажено в Европе. Кто будет поставщиком V8, неизвестно: это может быть сторонняя разработка или совершенно новый двигатель от Horse Powertrain (совместное предприятие холдинга Geely, Renault Group и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии). Недавно компания Horse Powertrain представила мощный бензиновый V6, а от него один шаг до V8. До конца этого года Lotus обещает раскрыть дополнительную информацию о новом Type 135 с V8.