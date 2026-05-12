В РФ начались продажи Mitsubishi Delica Mini

Для тех, кто ищет недорогое и практичное авто для семейных поездок и путешествий за город, дилеры, занимающиеся параллельным импортом, начали предлагать Mitsubishi Delica Mini. Этот праворульный японский микровэн можно заказать под ключ по цене от 890 000 рублей.

Автомобиль отличается практичностью: сдвижные задние двери с электроприводом, обивка сидений из водоотталкивающей ткани, легко моющийся пол в багажнике и просторный салон (1400 мм) позволяют детям стоять в полный рост.

Микровэн оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,7 литра. Атмосферная версия выдает 52 л.с. и 60 Нм крутящего момента, турбированная - 64 л.с. и 100 Нм. Трансмиссия - вариатор, привод может быть передним или полным.

Практически все экземпляры предлагаются под заказ и реализуются фирмами из столицы Приморья. По данным "Автоновости дня", самая доступная цена - у оранжевой турбированной версии с черным салоном, кожаным мультирулем, сенсорной медиасистемой, однозонным климат-контролем, подогревом передних сидений и электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold.

Mitsubishi Delica Mini Premium с турбомотором и полным приводом оценили в 1 300 000 рублей, а версия Premium Delimaru Package 4WD обойдется уже в 1 350 000 рублей.

