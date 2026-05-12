Россиянам предложили седан Lynk&Co по цене флагмана Lada. Один из автосалонов Москвы открыл заказ на доступный китайский седан под индексом 03. Уточняется, что автомобиль 2026 года выпуска полностью русифицирован и доступен с льготным утильсбором.

Сообщается, что пятиместная модель построена на архитектуре CMA от Geely. Размеры машины составляют 4700 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1460 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2730 мм, а дорожный просвет — 146 мм.

В движение новинку приводит 1,5-литровая «турбочетвёрка» на 155 сил, работающая в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 205 км/ч.

Оснащение включает виртуальную панель приборов, полностью русифицированную мультимедиа с тачскрином диагональю 15,4 дюйма и поддержкой Apple CarPlay, камеры кругового обзора, аудиосистему с 8 динамиками, мониторинг слепых зон, панорамную крышу и круиз-контроль. А вот подогрева сидений и руля здесь нет.

Стоимость Lynk&Co 03 на российском рынке начинается от 2 399 000 рублей — это сопоставимо с топовой версией Lada Aura.