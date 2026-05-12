Tesla отзывает сотни Cybertruck из-за отваливающихся колес

Tesla Cybertruck отзывают из-за проблем с колесами. Акция затронет базовую заднеприводную версию пикапа со штампованными стальными дисками. Выяснилось, что такие колеса могут трескаться и отваливаться от ступицы.

В документах, поданных в регулирующие органы, сообщается, что отзыву подлежат всего 173 машины. Столько Cybertruck было продано с момента запуска в 2025 году.

По информации портала Jalopnik, проблема связана с 18-дюймовыми колесными дисками, установленными на базовую версию пикапа. При интенсивных нагрузках и прохождении поворотов в зоне крепления могут появляться трещины, что приводит к отделению колеса. Компания обнаружила дефект еще на испытаниях, но из-за ошибки в управлении улучшения не были внедрены вовремя.

Для владельцев пикапов все работы по замене будут произведены абсолютно бесплатно.

