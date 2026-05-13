Первый аукцион эксклюзивных автомобилей прошел в России

На аукционе, организованном компанией Wellot, выставили 33 автомобиля. Торги прошли в октябре в павильоне ВДНХ, который был полностью закрыт и оборудован для аукциона.

Рекордсменом стал синий Lamborghini Diablo VT 1994 года: за итальянский суперкар отдали 67,5 млн рублей.

Современное купе Porsche 911 Turbo серии 997 купили за 10 млн рублей, а американский спорткар Ford Mustang SVT Cobra 1999 года — за 3 млн рублей.

Вот еще пара примеров с ценами. Британский родстер MG MGB Tourer 1979 года продали за 4,4 млн рублей, а кабриолет BMW 318i серии E30, выпущенный в 1991 году, ушел с молотка за 6 млн рублей.

Одним из экзотических лотов аукциона стал гоночный автомобиль Dallara F397, на котором гонялись в российской Формуле-3 в конце девяностых годов. Эта машина нашла нового владельца по стартовой цене 2 млн рублей.

Ведущий аукциона выступил известный российский актер и автолюбитель Николай Фоменко.

А сам аукцион собрал более 150 коллекционеров со всей страны и стал знаковым событием для индустрии.