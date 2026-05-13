Объявлена дата российской премьеры люксового седана Hongqi. Китайский производитель анонсировал дату официальной премьеры новейшего роскошного седана Guoya на российском рынке. Как сообщили редакции Quto.ru в пресс-службе бренда, новинка дебютирует в нашей стране в конце мая.

Уже известно, что габаритная длина четырёхдверки составит 5353 мм при колёсной базе, равной 3260 мм.

В компании отмечают, что целевой аудиторией новинки станут топ-менеджеры крупных компаний и чиновники — именно поэтому пассажирам второго ряда сидений здесь положен особый комфорт. Сзади установлены раздельные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, настройками наклона спинки и оттоманками. В отделке салона использовались натуральный шпон редких пород дерева, а также кожа Nappa.

Водителю же доступны виртуальная панель приборов, проекционный дисплей, медиасистема с крупным тачскрином, беспроводная зарядка для смартфона атмосферная подсветка салона.

Все подробности о ценах, комплектациях и дате начала продаж Hongqi Guoya в России станут известны 28 мая 2026 года.